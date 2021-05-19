أخبار السعودية اليوم.. وزارة الداخلية: التحصين إلزامي ابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة.. و«الخارجية» تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات شربل وهبة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، خلال كلمته التي ألقاها -عبر الاتصال المرئي- أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في باريس، دور دور المملكة العربية السعودية الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية، وإلى التفاصيل:

ولي العهد لـ«قمة تحدي نقص تمويل أفريقيا»: السعودية رائدة في التنمية الإقليمية والدولية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، دور المملكة العربية السعودية الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، كما أكد (خلال كلمة المملكة التي ألقاها- عبر الاتصال المرئي- أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في باريس)، دعم السعودية للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف لكل من دول الساحل والصحراء ومحاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول، وأهمية التنمية في دول القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها.

وزارة الداخلية: التحصين إلزامي ابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية أو دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة أو دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة أو استخدام وسائل النقل العامة، بالإضافة لعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

وزارة الداخلية: جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من «وقاية»

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، مضيفًا أنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر، اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 2,7 مليون قرص إمفيتامين مخدر

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأنَّ المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمَّت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، وأوضح أنَّه تمَّ القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين؛ مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح، وأكَّد أنَّه تمَّ إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

«الجوازات السعودية»: إهمال وثيقة السفر يعرض صاحبها للمساءلة

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إهمال جواز السفر يعرض صاحبه للمساءلة، مشيرة إلى أن أشكال الإهمال تأتي كالآتي: (بفقدانه أو إتلافه أو رهنه)، وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «إهمال جواز سفرك بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرضك للمساءلة»، وأضاف: «من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني».

السعودية تستدعي السفير اللبناني للاحتجاج على تصريحات شربل وهبة

بادرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، باستدعاء السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، وقامت وزارة الخارجية بتسليم السفير اللبناني مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، على خلفية التصريحات المسيئة الصادرة عن الوزير في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، التي أدلى بها خلال مقابلة تليفزيونية، وتطاول فيها على المملكة وشعبها، وأعربت الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لا سيما أن التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

تركي آل الشيخ: أنا بدوي وأفتخر.. الله يعين الشعب اللبناني

جدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، التأكيد على فخره بعروبته وبدويته، مبديًا اعتزازه بالثقافة البدوية في المملكة، وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أولًا أفتخر أني بدوي وأفتخر أني راعي غنم.. على فكرة وظيفة أكثر من ٢٥ رسولا ومنهم حبيبي رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم ...وأفتخر أني من أرض الأبطال والصحابة.. أقدر أقوله الله يعين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام، (وذلك في إشارة إلى السمو عن التصريحات غير المسؤولة بحق المملكة).

عبدالخالق الغانم.. وفاة المخرج السعودي بعد معاناة مع المرض

توفي المخرج السعودي، عبدالخالق الغانم، عن عمر 63 عاما بعد معاناته مع المرض؛ حيث تخرج في معهد الفنون الجميلة في بغداد، كما قام بإخراج العديد من المسلسلات الخليجية أشهرها «طاش ما طاش»، وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رحم الله المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، عزائي لعائلته الكريمة».

هيئة «حقوق الإنسان»: 9 مزايا للمتبرعين بالأعضاء في السعودية

عددت هيئة حقوق الإنسان، المزايا التي تمنح للمتبرعين بأعضائهم في المملكة، كما حددت طريقة التسجيل للتبرع بالأعضاء في المركز السعودي لزراعة الأعضاء بعد الوفاة، وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها «تولي السعودية عناية فائقة بمرضى الفشل العضوي وزارعي الأعضاء لتؤمن حقوقهم وتساعدهم على التخفيف من معاناتهم وآلامهم مع مرض الفشل العضوي».

موجة حر بالسعودية والخليج.. و«الحصيني» يتوقَّع التوقيت والمناطق المتأثرة

توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، موجة حارة تشهدها المملكة والخليج محدِّدًا المواقع المتأثرة بها، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تشهد أجزاء من المملكة والخليج نهاية هذا الأسبوع موجة حر متوسطة القوة، متوقعا أن تقترب درجة الحرارة من 50 درجة مئوية على الشرقية وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام، محذرا من خروج «خشاش الأرض» في هذه الأيام من جحورها بكثرة بسبب الحرارة، إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، سماءً غائمة جزئيًا وسحبًا رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان وعسير والباحة، مع نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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