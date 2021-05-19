شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..الأنصاري يكشف عن تصريحات أكثر فداحة للوزير اللبناني حُذفت بأمر منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المحلل السياسي سلمان الأنصاري، عن كواليس اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.

وقال الأنصاري، إن هناك تصريحات أكثر حساسية لم تعرضها القناة، وذلك بعد استخدام الوزير اللبناني نفوذه لمنع بث الحلقة كاملة.

وأضاف: "الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عٌرض، واللقاء لم يكن مباشرًا بل مسجلًا قبل يومين، ووصلني أن الوزير استخدم نفوذه لحذف اللقاء وعدم عرضه كليا، وجائتني معلومات من الخارجية الأمريكية بأن هناك اتصالات مكثفة من الخارجية اللبنانية لعدم عرضه يبدو أنه علم بفداحة تصريحاته بعد خراب مالطة".

وتابع: "القناة تواصلت معي وأخبرتهم بأن من حق الشعب اللبناني رؤية وسماع تصريحات وزيرهم، وتم نشر اللقاء، لكنهم حذفوا تصريحات أكثر حساسية".

ومن بين اللقطات التي تم حذفها، قال الانصاري: " تم حذف اعتداء شربل وتهجمة باللفظ والصوت العالي على الإعلامية ليال الاختيار التي اعطته 3 أضعاف الوقت".

وأضاف: " عند ترحمي على رفيق الحريري أسقط شربل إسقاطات عجيبة لدرجة شكيت أنه في حالة واعية، وهناك أمرين آخرين تم حذفهما اتحفظ عليهما حاليا".

وعن تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن ما صدر عن شربل لا يمثل الدولة، قال الأنصاري: "أين ممكن تجد وزير خارجية دولة يتحدث وكلامه لا يمثل دولته؟، إذا كان هو لا يمثل لبنان فهو يمثل إيران، وهذه هي المعضلة الأساسية لهذا التيار السياسي الفاسد الذي يتحكم فيه حزب الله الإرهابي".