موجة حر بالسعودية والخليج.. و«الحصيني» يتوقَّع التوقيت والمناطق المتأثرة

توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، موجة حارة تشهدها المملكة والخليج محدِّدًا المواقع المتأثرة بها.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تشهد أجزاء من المملكة والخليج نهاية هذا الأسبوع موجة حر متوسطة القوة، متوقعا أن تقترب درجة الحرارة من 50 درجة مئوية على الشرقية وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام، محذرا من خروج «خشاش الأرض» في هذه الأيام من جحورها بكثرة بسبب الحرارة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، سماءً غائمة جزئيًا وسحبًا رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان وعسير والباحة، مع نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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