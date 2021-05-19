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وجهت نصيحة.. وزارة الصحة تعلن ارتفاع التطعيم بلقاحات كورونا لـ12 مليون جرعة

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الرياض - محمد عبدالله - عبر أكثر من 587 موقعًا للتلقيح

أعلنت وزارة الصحة، إعطاء أكثر من 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس ، وذلك عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «بفضل الله أكثر من (12,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة».

وأضاف: «خذ الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.. اضغط هنا».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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