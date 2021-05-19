وجهت نصيحة.. وزارة الصحة تعلن ارتفاع التطعيم بلقاحات كورونا لـ12 مليون جرعة

أعلنت وزارة الصحة، إعطاء أكثر من 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «بفضل الله أكثر من (12,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة».

وأضاف: «خذ الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.. اضغط هنا».

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