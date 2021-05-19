شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بالاشتراطات الصحية الضامن لرحلة آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب عدد من المسافرين عن تقديرهم للتسهيلات المقدمة لهم في مطار الملك خالد بالرياض، مؤكدين أن عودة الرحلات الدولية نعمة يجب الحفاظ عليها بتطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية، المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا

وقال المسافر فيصل محمد، إنه تلقى خدمات مميزة بالمطار من لحظة دخوله حتى وصوله إلى الطائرة، إضافة إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في صالات الانتظار؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسافر أحمد الغامدي: تقع على المسافرين مسؤولية كبيرة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة في المملكة أو في الدول التي يذهبون إليها. وأشار إلى أن فتح السفر لعدد من الجهات لا يعني انتهاء الجائحة، بل هو محاولة لمنع تعطل مصالح المواطنين. ويجب علينا الحفاظ على تلك الفرصة وعدم التهاون بها.

وأبدى المسافر مشعل السبيعي سعادته بما وجد من حسن استقبال، وسط تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها، مضيفا إن عودة بعض جوانب الحياة الطبيعية نعمة يجب الحفاظ عليها، مبينا أن الإجراءات المتبعة في المطارات تأتي لحماية الأرواح من الوباء الذي بسببه علقت الرحلات وتوقفت الحياة بشكل شبه كامل، مشددا على أهمية أن يتحمل الجميع مسؤولية اتباع التدابير الوقائية.