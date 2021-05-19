شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل وثائق خريجي جامعة نجران بريديا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران أمس، بتسليم وثائق خريجي وخريجات العام الجامعي 1442هـ، وإرسالها عبر البريد الممتاز، وذلك لمن حدّثوا بياناتهم وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت العمادة أن الخدمة تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجانًا من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم - سواء داخل المنطقة أو خارجها - حتى يوم الأربعاء 1442/10/21هـ.