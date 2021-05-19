شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يستقبل المهنئين بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة، أمس، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدم الجميع خلال حفل المعايدة، الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، التهاني لسماحة المفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده باليمن والخير والبركات، وبادلهم سماحته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.