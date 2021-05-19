شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة اثنين من أندر سلاحف العالم لبيئتهما الطبيعية بجزيرة الوقادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت شركة البحر الأحمر -ضمن مبادرتها لحماية السلاحف النادرة في بيئة المشروع- سلحفاتين من أندر السلاحف في العالم لبيئتهما الطبيعية بجزيرة «الوقادي»، بعد تماثلهما للشفاء.

وأوضح المدير الأول للامتثال والتنفيذ بشركة البحر الأحمر خالد الدهلوي، أن الإدارة تلقت في الثاني من أبريل الماضي بلاغاً يفيد بعثور فريق من إدارة البناء بالمشروع على سلحفاة غير قادرة على الغوص، وبلاغاً آخر في اليوم التالي يفيد بالعثور على سلحفاة ثانية تعاني من ذات الأمر، وتم التواصل مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاتخاذ اللازم ونقلهما على الفور إلى إحدى المراكز المتخصصة في مدينة جدة لمعالجتهما وتأهيلهما من خلال برنامج استمر لمدة أسابيع.

وأفاد بأنه تم إطلاق مسمى «أمل وحياة» على السلحفاتين بعد أن تماثلتا للشفاء وإعادتهما إلى بيئتهما، وإدراج السلحفاة «أمل» ضمن برنامج تعقب السلاحف في منطقة المشروع، حاثاً الجميع على العمل يداً بيد للحفاظ على الحيوانات في مقارّها وحمايتها، وأن يكون هناك تعاون بنّاء للحفاظ على بيئتها التي تساعدها على التكاثر والعيش بأمان دون تشتيتها أو زيادة أسباب الخطر عليها، ومن تلك المهددات «المخلفات البلاستيكية - وشباك الصيد المهملة - والصيد الجائر - وقيادة القوارب بسرعة تفوق الـ 30كم/ الساعة - والبناء في المناطق التي تضع بها بيضها - وملاحقتها والتعدي عليها - إضافة إلى التغير المناخي».