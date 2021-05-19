شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب رئيسا لمجلس إدارة «الصناعات العسكرية» والشبل نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عُقدت افتراضيًا أمس الأول، بحضور ممثل مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس د. غسان الشبل، وممثل الصندوق عمر أبا الخيل، وبعد اكتمال النصاب القانوني وفقًا للمادة الثلاثين من النظام الأساسي للشركة، والاطلاع على جدول أعمال الجمعية، وبناء على نتائج التصويت، أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت، بما في ذلك الموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 10 أعضاء، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات.

وتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد أحمد بن عقيل الخطيب رئيسًا، ود. غسان الشبل نائبًا للرئيس، و8 أعضاء هم: بندر بن إبراهيم الخريف والفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ود. خالد بن حسين البياري ود. غسان بن أحمد السليمان والمهندس مساعد بن سليمان العوهلي ومازن بن أحمد الجبير وعبدالعزيز بن عبدالرحمن السويلم‏ وياسر بن عبدالله السلمان.

وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد بن عقيل الخطيب: «نبارك للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارتها وللأعضاء الجدد تسلُّم مناصبهم الجديدة، ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد، ونتوجه بالشكر إلى الأعضاء السابقين على ما قدموه خلال فترة مليئة بالإنجازات، كما نجدد التزامنا أمام جميع عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، إذ سيبذل مجلس الإدارة أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030».