شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتفوق بالـ«واي فاي» المجاني على 360 ابتكارا عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2021 التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك عن مبادرة نقاط الواي فاي المجانية «KSA Free Wi-Fi» الساعية إلى تحسين جودة الحياة ونشر خدمات الإنترنت في الأماكن العامة.

وجاء حصول المملكة على الجائزة نظرا لدور المبادرة في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات المتمثلة في تمكين تحول المملكة، إلى مجتمع رقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، إذ تفوقت على 360 مشروعا مبتكرا حول العالم مؤهلا للحصول على الجائزة. وأعلنت نتائج دورة عام 2021 خلال افتتاح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس، بحضور أمين الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو وممثلي الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبمشاركة وحضور المملكة ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي. ومنحت الجائزة لمبادرة نقاط الواي فاي المجانية التي انطلقت شهر نوفمبر من العام الماضي، ووضعت خطة عمل طموحة لتوفير 60 ألف نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة بالمملكة وتشمل الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والجامعات، والمستشفيات، والمراكز التجارية، والأماكن العامة، وغيرها، وتجاوز عدد المستفيدين منها خلال 6 أشهر أكثر من 800 ألف مستخدم.

ويأتي تفوق المبادرة على العديد من المشروعات العالمية المرشحة للجائزة انعكاسا لمكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع نتيجة للدعم المستمر الذي يحظى به من لدن القيادة الرشيدة بهدف تسريع مشروعات التحول الرقمي، وتفعيل دور التقنية في مختلف القطاعات بما فيها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه.