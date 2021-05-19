شكرا لقرائتكم خبر عن 1047 حالة كورونا مؤكدة.. و73 ألف فحص مخبري جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1047 حالة مؤكدة، وتعافي 847 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8078 حالة، منها 1384 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 435027، وحالات التعافي 419761 حالة.

استشارات واستفسارات

ولفتت الصحة إلى تسجيل 14 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7188 حالة، مشيرة إلى إجراء 73933 فحصا مخبريا. فيما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

استخدام واحد

ووجهت الصحة إرشادات ونصائح للمسافرين نشرتها عبر حسابها في «تويتر» تضمنت التأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتجهيز حقيبة السفر بما يُعين على اتباع الاحترازات الوقائية مع الحرص على إحضار «معقم كحولي، كمامات إضافية، تجهيز أدوات شخصية خاصة «مخدة أو مسند رقبة - بطانية»، إعداد وجبات خفيفة، تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد، عدم مشاركة أغراضك الشخصية مع الغير».

شهادات وإجراءات

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أكد، الأحد الماضي، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى نهاية الجائحة، منوهًا إلى أن الحالة المستقرة بالمملكة تعود - بفضل الله - إلى الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بالإجراءات الوقائية، داعيًا المسافرين لمعرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه، مشيرًا إلى أن المختبرات المرخصة لإصدار الشهادات الخاصة بالسفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة «وقاية»، وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال برقم «937».