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متابعة أمنية لـ«التدابير الوقائية» بحفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - نفذت الدوريات الأمنية في محافظة حفر الباطن، أمس الأول، جولات ميدانية في الطرقات والميادين والمتنزهات العامة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدي المتخذة لمواجهة فيروس والحد من انتشاره، ورصد المخالفين لهذه الإجراءات؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتابعت الدوريات الأمنية بالمحافظة تطبيق لائحة الحد من التجمعات ولبس الكمامات والتباعد الجسدي، وضبط المخالفين لهذه الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الجزاءات النظامية بحقهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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