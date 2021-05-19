متابعة أمنية لـ«التدابير الوقائية» بحفر الباطن

وتابعت الدوريات الأمنية بالمحافظة تطبيق لائحة الحد من التجمعات ولبس الكمامات والتباعد الجسدي، وضبط المخالفين لهذه الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الجزاءات النظامية بحقهم.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية