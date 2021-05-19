شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 1500 موقع بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق 40 منشأة، ومخالفة 78 محلا مخالفا للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وبيّنت الأمانة أنها قامت بتعقيم وتطهير ما يزيد على 1557 موقعا خلال الإجازة، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف تلك المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.
وأشارت إلى أنها استقبلت وباشرت عددا من البلاغات عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وتطبيق «توكلنا»، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة. ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات «940» لمعالجتها.