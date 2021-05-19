شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 1500 موقع بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات المرتبطة بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 14459 جولة رقابية ميدانية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق 40 منشأة، ومخالفة 78 محلا مخالفا للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وبيّنت الأمانة أنها قامت بتعقيم وتطهير ما يزيد على 1557 موقعا خلال الإجازة، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف تلك المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأشارت إلى أنها استقبلت وباشرت عددا من البلاغات عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وتطبيق «توكلنا»، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة. ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات «940» لمعالجتها.