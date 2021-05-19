شكرا لقرائتكم خبر عن «جرعة لقاح» شرط التسجيل للفصل الصيفي بجامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة أمس، تلقي طلبات الراغبين في تسجيل مواد الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441 - 1442هـ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، فيما سيتاح التسجيل للطلاب غير الخريجين غدًا الخميس، وفق المقررات الدراسية والمقاعد الشاغرة المتاحة، وستكون الأولوية للدفعة 38 وما قبل.

واعتمدت الجامعة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريًا، واشترطت على الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصّنين ضد فيروس كورونا بما لا يقل عن جرعة واحدة، وإثبات التحصين بواسطة تطبيق «توكلنا».

ودعت العمادة طلاب وطالبات كليات الجامعة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي هذا العام، إلى تسجيل موادهم عن طريق الخدمات الإلكترونية.