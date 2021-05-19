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«جرعة لقاح» شرط التسجيل للفصل الصيفي بجامعة الباحة

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الدمام - شريف احمد - بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة أمس، تلقي طلبات الراغبين في تسجيل مواد الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441 - 1442هـ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، فيما سيتاح التسجيل للطلاب غير الخريجين غدًا الخميس، وفق المقررات الدراسية والمقاعد الشاغرة المتاحة، وستكون الأولوية للدفعة 38 وما قبل.

واعتمدت الجامعة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريًا، واشترطت على الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصّنين ضد فيروس بما لا يقل عن جرعة واحدة، وإثبات التحصين بواسطة تطبيق «توكلنا».

ودعت العمادة طلاب وطالبات كليات الجامعة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي هذا العام، إلى تسجيل موادهم عن طريق الخدمات الإلكترونية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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