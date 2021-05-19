شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. الهلال الأحمر يباشر 1500 بلاغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن غرفة عمليات فرع الهيئة استقبلت خلال أول خمسة أيام من عيد الفطر 1567 بلاغا إسعافيا متنوعا منها 14 بلاغا تمت عن طريق تطبيق «أسعفني».

وأوضح أن الفرق الطبية الإسعافية قدمت خدماتها لـ1350 حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: 155 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و15 حالة ناتجة عن حوادث دهس، و36 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات، و316 حالة مرضية عادية مستقرة، و204 حالات مرض معدٍ، و85 حالة سقوط، و17 حالة نتجت عن حرائق، وحالتي غرق وحالتي احتجاز، وحالتين نتيجة حروق، و41 حالة ألم في الصدر، و32 حالة غيبوبة نقص السكر، و178 حالة إغماء، و84 حالة أزمة تنفسية، و13 حالة نزيف، وحالتي ولادة وحالتي تسمم بالابتلاع، و5 حالات تسمم باللدغ، وحالتي إصابة عمل، و15 حالة توقف قلب وتنفس، وحالتين ناتجتين عن استعمال آلة حادة، و1 حالة تشنج حراري، و1 حالة تسمم بالاستنشاق، و1 حالة بتر و5 حالات اشتباه جلطة دماغية وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

ولفت إلى تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 760 حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 571 حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 19 حالة وفاة رحمهم الله.

ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما ناشدهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.