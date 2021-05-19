شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: "غصب على عين العدو حنا بدو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، بقصيدة يؤكد فيها على اعتزازه بكونه من البدو.

وقال آل الشيخ في قصيدته:

غصب على عين العدو .. حنا بدو

كم سطّر التاريخ .. فعل اجدادنا

من شرق الأرض الـ غربها .. راحو وجو

وتشهد لنا .. افعالنا .. وامجادنا

هذي السعودية .. علوٍ في علو

وحنا السعوديين .. دون ابلادنا

لانبحت اكلاب الخلا .. قلنا هدو

اسياد حنا .. تحت ظل اسيادنا

وتصدر في الساعات الماضية وسم "حنا بدو" قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة بموقع "تويتر"، ليؤكد من خلاله المواطنون فخرهم كونهم بدوا.

وكان شربل وهبة قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي سلمان الأنصاري وجه خلالها إساءات للمملكة، ووصف الأنصاري بأنه من "أهل البدو".

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