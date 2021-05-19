شكرا لمتابعة خبر عن "حنا بدو" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، "حنا بدو" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، في خطوة تؤكد على الاعتزاز بالبدو.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، المسيئة.

وكان وهبة قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما في قناة "الحرة" الأمريكية، وجه خلالها إساءات للمملكة، ووصف ضيفه بأنه من "أهل البدو".

وقدم شربل اعتذارا عن تصريحاته المسيئة للمملكة، مشيرا إلى أنه لم يقصد الإساءة، قائلا: "جل من لا يخطئ".

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