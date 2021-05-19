شكرا لمتابعة خبر عن إلزام شركة بتعويض عامل بأكثر من مليون ريال لإنهاء عقده بطريقة غير مشروعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدرت محكمة عمالية قرارًا بإلزام شركة بتعويض عامل بأكثر من مليون ريال، وذلك بسبب إنهاء العقد بطريقة غير مشروعة.

وتضمن الحكم الصادر ضد المدعي عليه، تسليمه العامل مبلغا ماليا مكافأة سنوية، وبدل النقل، إضافة إلى بدلا عن إجازته غير المستفاد منها.

وشمل قرار المحكمة تسليم المدعي وأفراد عائلته تذكرة سفر على الدرجة السياحية من الرياض إلى عمان، وتسليمه مبلغا ماليا عن العلاوات السنوية، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خدمة عن فترة عمله.