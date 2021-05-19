السعودية للكهرباء: اكتمال ربط وتشغيل مشروع واحة مدن- الجوف بالشبكة الكهربائية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف "؛ التابع للهيئة السعودية للمدنالصناعية ومناطق التقنية، في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيس للمشروع لتوفير الطاقةالكهربائية اللازمة للمشروع. وأشارت الشركة إلى أن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف،والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديمخدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكسإيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد وجّه الشركة السعودية للكهرباء إلىسرعة ربط "واحة مدن- الجوف" كهربائياً، بعد الاجتماع الذي تم بينه وبين صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن نواف بنعبدالعزيز؛ أمير منطقة الجوف، والذي تم فيه استعراض مشروعات الطاقة في المنطقة، وذلك أثناء زيارة سموه منطقة الجوف،خلال شهر شعبان الماضي، حيث شهد افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، واطّلع على سير العمل في مشروع دومةالجندل لطاقة الرياح.

وقد أكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سوف تقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع "واحة مدن- الجوف "،بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إتمام الاختبارات اللازمة.