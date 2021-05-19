شكرا لمتابعة خبر عن دليل السفر الشامل من وزارة الصحة لوقاية السياح والمسافرين من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الصحة دليل السفر الشامل الذي يتضمن نصائح مهمة لوقاية السياح والمسافرين من فيروس كورونا الجديد.

وتضمن الدليل توصيات عامة تتمثل في تجنب الآخرين، والاتصال بـ ٩٣٧ عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض مثل الكحة، وضيق في التنفس، وحرارة، بجانب الاهتمام بلبس الكمامة.

كما شددت على عدم المصافحة والعناق، والحرص على نظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة ٢٠ ثانية، بجانب تجنب لمس العينين والأنف والفم، والالتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة، ثم غسل اليدين، مع ضرورة ترك مسافة آمنة مع الآخرين لاتقل عن ٢ متر، بجانب الابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات.

ونصحت المسافرين بجلب معقم كحولي، وكمامات إضافية، وأدوات طعام ذات الاستخدام الواحد، وأدوات شخصية خاصة مثل مخدة أو مسند رقبة أو بطانية، مع عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير أثناء السفر.

كما دعت المسافرين إلى تجنب الدول الموبوئة، وتجنب مخالطة من يظهر عليه أعراض، والحجز وإصدار الوثائق إلكترونيا، وتعقيم الطاولة والمقعد قبل الجلوس.

وقدمت الوزارة عدة إرشادات أخرى بشأن الدخول في السينما والمطاعم والأماكن الترفيهية المغلقة أو المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق عبر الرابط التالي : أضغط هـــــــــنا.