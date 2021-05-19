شكرا لمتابعة خبر عن " الطب البديل " يحذر من استخدام عشبة الجعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلی من إستخدام عشبة الجعدة للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين خاصة للأطفال وكبار السن.

ويرجع ذلك كونها تسبب أعراض خطيرة للجسم مثل تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الدم ويهدد وظائف الكبد والكلى وقد تؤدي لفشلها.

ويهيب المركز الوطني بأفراد المجتمع برفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها ومدى مصداقية من يقدمها لهم الغرض العلاج تفاديًا لهذه الأعراض الخطيرة والتي قد تؤدي للوفاة.