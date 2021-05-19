«وزارة الصحة» تطلق دليل السفر الشامل لتجنب الإصابة بكورونا

أطلقت وزارة الصحة، دليل السفر الشامل، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة التقيُّد والمحافظة على الإجراءات الوقائية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر»: «على جميع المسافرين، المحافظة على الاحترازات الوقائية، لسلامتكم مرفق دليل السفر الشامل.. اضغط هنا».

وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل حالة 1047 إصابة مؤكدة و14 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏

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