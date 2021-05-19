«شرط أساسي» لركوب وسائل النقل العامة بدءًا من أول أغسطس

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن استخدام وسائل النقل العامة، سيكون مشروطا بالتحصين، المعتمد من وزارة الصحة، ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.

وقال إن ذلك يأتي بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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وزارة الداخلية: التحصين إلزامي ابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة