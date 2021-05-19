إنجاز 45% من تصريف مياه منار جدة

أنهت أمانة محافظة جدة 45% من مشروع تنفيذ تصريف مياه الأمطار لحي المنار بهدف تجميع مياه أحياء المنار والأجواد والسامر والتوفيق، وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.

وأكد وكيل الأمين المهندس غسان الزهراني أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار، ويتضمن تركيب أنابيب ومناهل ومصائد تصريف وكذلك عبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.

تحت الترسية

وقال إن مشروع تصريف مياه حي المنار يعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في جدة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا استكمال تنفيذ 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام وهي مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع حي النخيل طريق الحرمين - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة)، مبينًا أن المرحلة الأولى تتضمن مشروعات أخرى منها ما هو تحت الترسية وبعضها في مرحلة إجازة العقد بجانب حزمة مشاريع في مرحلة التصميم، لافتًا إلى أن المشروعات الإنشائية على مستوى المحافظة المنفذة أخيرًا وتلك التي يجري تنفيذها ستضيف إلى المدينة ما يقرب من 150 كلم طولي من الأنابيب مما سيسهم في رفع نسبة تغطية الشبكة في المدينة.

مصبات بحرية

وأضاف الزهراني أن تنفيذ المشاريع يسير وفق 4 مراحل تركزت الأولى على استهداف 30 موقعًا تقع بالقرب من الشبكات القائمة بجانب تنفيذ حلول لـ 6 أنفاق وسط وغرب جدة، وكذلك استكمال معالجة 135 موقعًا حرجًا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، وركزت المرحلة الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة وربطها مع القنوات القائمة وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة، فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.

وأوضحت الأمانة أن المخطط العام لتصريف مياه الأمطار قسم مدينة جدة إلى 17 منطقة معتمدًا على هيدرولوجية وطبوجرافية المنطقة لتحديد الأحواض المائية، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تقديم دراسات حلول تصريف مياه الأمطار للمناطق المستهدفة على مستوى مدينة جدة وعرض خطة إنهاء المخطط الشامل لتصريف مياه الأمطار، بجانب تقديم إجراءات الاستجابة لملاحظات مكتب إدارة المشاريع وإعادة طرح حلول التصريف لبعض المشاريع تحت التنفيذ، وتسليم محاضر الاجتماعات وورش العمل والجداول الزمنية وعرض التقارير اللازمة.