كلب يهاجم طفلا في العقير

أصيب طفل بإصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسمه، مساء أول أمس، بعد تعرضه لهجوم من كلب ضال في شاطئ العقير (65 كيلو مترا من مدينة الهفوف). وتولت فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر السعودي نقل الطفل المصاب من الشاطئ إلى مستشفى مدينة العيون العام، لتلقي العلاج، وهو المستشفى الأقرب للشاطئ.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج» أن الطفل المصاب جرى تحويله من مستشفى مدينة العيون العام، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة، إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف، بواسطة فرق إسعافية تابعة للشؤون الصحية في المحافظة، وتم إجراء عمليتي عظام وتجميل له، وحالته الصحية مستقرة، ولا يزال في غرفة التنويم بالمستشفى، لتلقي الرعاية الصحية الأولية.

وذكرت مصادر لـ«دوت الخليج» أن عمر الطفل أكثر من 11 عاما، وتركزت الإصابات في الجزء العلوي من جسمه ما بين كدمات وجروح.