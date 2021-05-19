كلب يهاجم طفلا في العقير

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج» أن الطفل المصاب جرى تحويله من مستشفى مدينة العيون العام، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة، إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف، بواسطة فرق إسعافية تابعة للشؤون الصحية في المحافظة، وتم إجراء عمليتي عظام وتجميل له، وحالته الصحية مستقرة، ولا يزال في غرفة التنويم بالمستشفى، لتلقي الرعاية الصحية الأولية.
وذكرت مصادر لـ«دوت الخليج» أن عمر الطفل أكثر من 11 عاما، وتركزت الإصابات في الجزء العلوي من جسمه ما بين كدمات وجروح.
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