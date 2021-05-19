التقني تعيد الأمل لـ 20 ألف طالب بالتميز

أعادت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأمل لـ 20 ألف متدرب ومتدربة بكليات التميز، بإعلان استئناف الدراسة بالكليات في الفصل الدراسي الصيفي، بعد عام ونصف من التوقف، إذ انقطع المتدربون عن الدراسة مع بداية جائحة كورونا ، وظل الطلاب بدون تدريب نهاية العام قبل الماضي والعام الماضي، بالفصلين الدراسيين رغم مطالبتهم وأولياء أمورهم بإيجاد حلول لهم، واستكمال الدراسة بعد توقف التدريب وانقطاع المكآفات المالية.

تواصل مباشر

وأعلنت المؤسسة عن استئناف التدريب في كل من الكلية التقنية العالمية للبنات، بمكة المكرمة والمدينة المنورة و الخبر، والقطيف وجدة، والكلية التقنية للسياحة والفندقة بالرياض، بداية من الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي الحالي 2020 / 2021، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مباشرة مع المتدربين بشأن التسجيل والتدريب.

« دوت الخليج» تابعت القضية

وكانت «دوت الخليج» عرضت نهاية أكتوبر 2020 مشكلة الطلاب، ومعاناتهم مع انقطاع الدراسة في كليات التميز، وإيقاف صرف المكافآت المالية، حيث تجاوبت المؤسسة مع الصحيفة في حينها، وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، إلى أن التدريب التقني والمهني تعمل مع الجهات ذات العلاقة، لبدء تشغيل الكلية التقنية العالمية، في مدن المملكة في أقرب وقت، وسيتم تعويض المتدربات عن الفترة الزمنية الفائتة، وفيما يخص المكافآت فستتم معاودة صرفها عند بدء التدريب، مؤكدا الحرص على مصلحة كافة المتدربين والمتدربات، وعدم تأثر رحلة العملية التدريبية لهم، وعادت ونشرت في يناير 2021م استياء عدد من أولياء الأمور، من أن الكليات لم تعلن خطتها للفصل الدراسي الثاني، وتاريخ العودة إذ التزمت الصمت كالفصل الدراسي الأول، الذي بدأته بإرسال بريد إلكتروني للتوضيح، ثم توقفت وسارعت بقطع المكافآت عن الطلاب، وانتهى الفصل الأول من دون دراسة.

كليات التميز

18 كلية حكومية

للبنين والبنات

30 تخصصا

20 ألف متدرب ومتدربة

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