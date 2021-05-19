التقني تعيد الأمل لـ 20 ألف طالب بالتميز

تواصل مباشر
وأعلنت المؤسسة عن استئناف التدريب في كل من الكلية التقنية العالمية للبنات، بمكة المكرمة والمدينة المنورة و الخبر، والقطيف وجدة، والكلية التقنية للسياحة والفندقة بالرياض، بداية من الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي الحالي 2020 / 2021، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مباشرة مع المتدربين بشأن التسجيل والتدريب.
« دوت الخليج» تابعت القضية
وكانت «دوت الخليج» عرضت نهاية أكتوبر 2020 مشكلة الطلاب، ومعاناتهم مع انقطاع الدراسة في كليات التميز، وإيقاف صرف المكافآت المالية، حيث تجاوبت المؤسسة مع الصحيفة في حينها، وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، إلى أن التدريب التقني والمهني تعمل مع الجهات ذات العلاقة، لبدء تشغيل الكلية التقنية العالمية، في مدن المملكة في أقرب وقت، وسيتم تعويض المتدربات عن الفترة الزمنية الفائتة، وفيما يخص المكافآت فستتم معاودة صرفها عند بدء التدريب، مؤكدا الحرص على مصلحة كافة المتدربين والمتدربات، وعدم تأثر رحلة العملية التدريبية لهم، وعادت ونشرت في يناير 2021م استياء عدد من أولياء الأمور، من أن الكليات لم تعلن خطتها للفصل الدراسي الثاني، وتاريخ العودة إذ التزمت الصمت كالفصل الدراسي الأول، الذي بدأته بإرسال بريد إلكتروني للتوضيح، ثم توقفت وسارعت بقطع المكافآت عن الطلاب، وانتهى الفصل الأول من دون دراسة.
كليات التميز
18 كلية حكومية
للبنين والبنات
30 تخصصا
20 ألف متدرب ومتدربة
16 مدينة في المملكة
جهة رائدة للتدريب التطبيقي في المملكة
تعمل بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب العالمية
تقدم شهادات ودبلومات في مجالات متخصصة
تزود الطلاب بمهارات اللغة الإنجليزية والاتصال
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