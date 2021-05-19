سوق النساء يشتكي غياب البائعات

يعد سوق النساء من أقدم الأسواق الشعبية النسائية بنجران يقع بجوار قصر الإمارة التاريخي، ويضم جميع احتياجات المرأة من الملابس والزينة والعطور والتجميل والعناية بالبشرة، وخلال السنوات الماضية كان عدد البائعات بالسوق قرابة الـ 100، ومع الزمن تقلص عددهن إلى أن أصبحوا 4 نساء يبعن عبر دكاكينهن المعروفة والمشهورة. وترجع أم صالح سبب تقلص عدد البائعات إلى تقدم العمر فمنهن من توفيت والبعض لم يستطع مزاولة البيع لكبر أعمارهن، وليس لديهن من توارث المهنة من بناتهن.
وتقول أم صالح إن سوق النساء يعتبر من أشهر الأسواق في المنطقة حيث كان النساء يبيعون فيه الذهب والفضة، ويشهد إقبالًا من زوار ومرتادي السوق الذي شهد خلال الفترة الماضية زيارات للسائحين خلال زيارتهم الأسواق الشعبية للاطلاع على المقتنيات التراثية التي تشتهر بها المنطقة.
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