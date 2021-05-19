انتظام 10 ملايين موظف في القطاعين

انتظم، صباح أمس، نحو 10 ملايين موظف وموظفة بالقطاعين العام والخاص في أعمالهم بجميع مناطق المملكة، بعد قضائهم إجازة عيد الفطر، إذ عاد معظم موظفي القطاعين في وقت متزامن على خلاف العادة، حيث دائما ما يكون هناك تفاوت بين توقيت عودة موظفي القطاع العام للعمل بعد الإجازة مقارنة بتوقيت عودة موظفي القطاع الخاص.

الفقرة الثانية

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الفطر لهذا العام 1442 للقطاع العام تبدأ بنهاية دوام الخميس 24 رمضان، ونهاية الإجازة بنهاية الاثنين 5 شوال، وذلك وفقا للفقرة «ج» من المادة «127» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

كما أشارت الوزارة إلى أن إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي تبدأ بنهاية دوام الثلاثاء 29 رمضان، وتستمر 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة «24» من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

حركة نشطة

وفي العاصمة، شهدت الرياض، أمس، حركة سير متوسطة، مالت إلى الازدحام، مع بداية الدوام في الوقت التي كانت فيه معظم الطرق الرئيسية سالكة بالأوقات الأخرى. كما شهدت بعض المرافق الحكومية الخدمية حركة نشطة للمراجعين مثل الإدارة العامة للجوازات وغيرها من المرافق التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين والمقيمين.