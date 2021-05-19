شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تعيد 1.475 مليون بعد سرقتها من سيارة نقل أموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على (3) مقيمين ارتكبوا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1,500,000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهما، وضبط بحوزتهم مسدس.

وأكد استرداد مبلغ (1,475,000) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.