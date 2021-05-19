توقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن تشمل الحالة الجوية سماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، تمتد إلى الباحة، كما تشمل الحالة نشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

درجات الحرارة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فقال المركز الوطني للأرصاد: إن مكة المكرمة والمدينة المنورة ستسجلان 42 درجة في كل منهما، بينما تسجل الرياض 41 درجة.

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