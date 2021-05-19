الرشيد: شاهد ستوري تويتر في التايم لاين الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد، أنه يمكن الآن مشاهدة الفلييت (ستوري تويتر) في الصفحة الرئيسية، وذلك بالضغط على صورة الحساب.

ولفت الرشيد، في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن هذه الميزة ستصل إلى المستخدمين بالتدريج.

مزايا على تويتر:

وفي وقت سابق، أعلن موقع تويتر عن أداة جديدة تحمل اسم “تيب جار” tip jar أو (علبة الإكراميات)، وهي تتيح للمستخدمين الدعم بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

وبحسب ما ذكر موقع العربية نت، الأداة هي المرحلة الأولى من خطة لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال.

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