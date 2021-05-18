شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف جولة رقابية لأمانة الجوف في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 19 ألف جولة رقابية ميدانية على الأسواق والمولات والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الإدارات الخدمية في الأمانة واصلت أعمالها خلال عطلة العيد لخدمة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن أبرز الأعمال تضمنت 18898 جولة نفذتها الإدارة العامة لصحة البيئة، ضبطت خلالها 29 مخالفة وبلغت نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية 99.48%، كما تعاملت مع 103 بلاغات واردة عبر مركز الاتصال الموحد 940 ، وصيانة 112 وحدة إضاءة و100 لوحة مضيئة و60 كيبلاً، وصيانة وتركيب 151 كشاف زينة.

وأفاد أن إدارة الرخص المهنية نفذت 1083 عملية، منها إلغاء 524 رخصة وتجديد 381، فيما أنهت إدارة صيانة الطرق والمرافق صيانة 300 متر طولي من الأرصفة، بينما أصدرت إدارة رخص البناء 37 رخصة إنشاء، فيما أنهت إدارة النظافة تنظيف أكثر من 2.4 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء، ورفع حوالي 4 آلاف طن من النفايات ومخلفات البناء, وفحص مختبر الأمانة خلال إجازة العيد 158 عينة، فيما غرست الإدارة العامة للحدائق والتجميل 5 آلاف زهرة حولية.