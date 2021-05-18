شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تعطيل الدراسة وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر السودان، اليوم، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، كما قرر منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد استقراء الوضع الوبائي وإرتفاع معدل الإصابات حالياً إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م إذا استمر الحال كما هو عليه الآن دون الإلتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الإحترازات، مما سيترتب عليه المزيد من الوفيات، والمزيد من التدهور الكارثي.