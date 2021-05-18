شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تصريحات «شربل» تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية في البحرين عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

وردًا على تلك التصريحات المسيئة، استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.