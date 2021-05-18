شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستدعي القائم بأعمال سفير لبنان احتجاجاً على تصريحات «شربل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، عن استنكارها واستهجانها الشديد لما ورد في المقابلة التلفزيونية مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، من "إساءات بالغة" لدول الخليج وشعوبها.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء "كونا"، استدعاء القائم بأعمال سفير لبنان هادي هاشم وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استنكار واستهجان لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية بين دول الخليج ولبنان.