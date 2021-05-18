حنا بدو شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسِّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، أن “حنا بدو” سيكون شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل السادس.

جاء ذلك ردًّا على تصريحات مسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

تصريحات مسيئة:

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن تنديدها واستنكارها للتصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

وأعربت الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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