الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

سفارة السعودية لدى أذربيجان: السلطات لم تسمح حتى الآن بدخول السياح

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى أذربيجان، أن السلطات الأذربيجانية لم تسمح حتى الآن بدخول السياح، ومن ضمنهم مواطنو المملكة.

توضيح من السفارة:

وأكدت السفارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها ستعلن عن أي مستجدات تردها بهذا الشأن من الجهات الرسمية بجمهورية أذربيجان.



شارك الخبر