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سفارة السعودية لدى أذربيجان: السلطات لم تسمح حتى الآن بدخول السياح

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شكرا لقرائتكم سفارة لدى أذربيجان: السلطات لم تسمح حتى الآن بدخول السياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

سفارة السعودية لدى أذربيجان: السلطات لم تسمح حتى الآن بدخول السياح

ستعلن عن أي مستجدات تردها بهذا الشأن من الجهات الرسمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى أذربيجان، أن السلطات الأذربيجانية لم تسمح حتى الآن بدخول السياح، ومن ضمنهم مواطنو المملكة.

توضيح من السفارة: 

وأكدت السفارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها ستعلن عن أي مستجدات تردها بهذا الشأن من الجهات الرسمية بجمهورية أذربيجان.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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