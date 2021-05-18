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شكرا لقرائتكم سفارة السعودية لدى أذربيجان: السلطات لم تسمح حتى الآن بدخول السياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19
سفارة السعودية لدى أذربيجان: السلطات لم تسمح حتى الآن بدخول السياح
ستعلن عن أي مستجدات تردها بهذا الشأن من الجهات الرسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة لدى أذربيجان، أن السلطات الأذربيجانية لم تسمح حتى الآن بدخول السياح، ومن ضمنهم مواطنو المملكة.
توضيح من السفارة:
وأكدت السفارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها ستعلن عن أي مستجدات تردها بهذا الشأن من الجهات الرسمية بجمهورية أذربيجان.
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