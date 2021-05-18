مركز الطب البديل: عشبة الجعدة خطيرة وقد تسبب الوفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام عشبة الجعدة للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

أعراض خطيرة:

وأكد المركز، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن عشبة الجعدة تسبب أعراضًا خطيرة للجسم مثل تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الدم وتهدد وظائف الكبد والكلى، وقد تؤدي لفشلها.

قد تؤدي للوفاة:

وأهاب المركز الوطني بأفراد المجتمع برفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها، ومدى مصداقية من يقدمها لهم لغرض العلاج؛ تفاديًا لهذه الأعراض الخطيرة التي قد تؤدي للوفاة.



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