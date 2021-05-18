الصحة: إعطاء أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، للمبادرة بأخذ الخطوة واللقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي من هنا.

لقاح كورونا:

وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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