تناولوا الفواكه المجففة عند السفر للخارج 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، المسافرين للخارج إلى الاهتمام بتناول الفواكه الطازجة؛ لحصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف، مبينة أنه في حال عدم توفر ذلك بشكل يومي فيمكن تعويض ذلك بتناول الفواكه المجففة بشكل معتدل؛ لكونها تحتوي على نسبة جيدة من السكريات.

تزويد الجسم بالطاقة:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الفواكه المجففة هي فواكه طبيعية تعرضت لعمليات التجفيف، ومن خلالها تم التخلص من المحتوى المائي الموجود بداخلها؛ مما أدى إلى انكماشها خلال هذه العملية لتصبح صغيرة ومليئة بالطاقة، وتعتبر البديل المناسب والصحي للوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية، إذ يساعد تناولها في تزويد الجسم بالسكر الطبيعي الذي يحوّل إلى طاقة، وما يميزها عن الفواكه الطازجة بأنه يمكن حفظها لفترات زمنية أطول في أماكن باردة دون الحاجة إلى حفظها في الثلاجة.

تقوية الجهاز المناعي:

وعن فوائد الفواكه المجففة مضت أن الفواكه المجففة تسهم في تحسين المزاج وعملية الهضم ومواجهة القلق والاكتئاب، وتقوية الجهاز المناعي، وتعزيز وظيفة الأعصاب، بجانب تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لاحتوائها على الألياف، والوقاية من مشكلة الإمساك، والمحافظة على مستويات السكر في الدم، كما تفيد هذه الفواكه المجففة السيدات الحوامل لكونها غنية بالألياف التي تحتاجها الحامل، حيث إن التغيرات الهرمونية في الحمل تؤدي إلى الإمساك، وما يزيد المشكلة أكثر هو تناول مكملات الحديد، من هنا يساهم النظام الغذائي الغني بالألياف بتحريك الأمعاء وحل هذه المشكلة.

زيادة استهلاك السعرات:

وشددت الدكتورة جواهر على عدم الإفراط في تناول الفواكه المجففة بكثرة؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، إذ كشف الباحثون في دراسة أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، أن تناول الفاكهة المجففة يميل إلى زيادة الاستهلاك الكلي للفاكهة، بدلًا من استبدال أشكال الفاكهة الأخرى، وبالتالي فإن زيادة استهلاك الفاكهة المجففة قد تساعد الناس على زيادة تناول الفاكهة.



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