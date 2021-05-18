السعودية تتخذ إجراءات حازمة جديدة لدخول المنشآت التجارية والترفيهية اعتبارًا من أغسطس  

ضمن إطار مواجهة جائحة كورونا العالمية وحفاظًا على الصحة العامة، وبناءًا على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الفيروس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تقرر اتخاذ إجراءات حازمة تتعلق في دخول المنشآت التجارية والمنشآت الترفيهية، حيث تقرر اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م.

إجراءات حازمة جديدة

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التحصين شرط أساسي

ووفقًا للمصدر المسؤول في وزارة الداخلية السعودية تقرر اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م، وفقًا لما يلي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

استخدام وسائل النقل العامة.

عودة التعليم حضوريًا

كما أوضح المصدر أنه تقرر عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويجري التعاون والتنسيق بين وزارتي (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، وأشار المصدر إلى أنه سيكون تطبيق توكلنا الوسيلة للتاكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

كما وتقوم الجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار البيانات التوضيحية المتعلقة بألية تنفيذ البنود المذكورة آنفًا، بما فيها الضوابط والشروط ذات الصلة.

وشدد المصدر على ضرورة تقيد الجميع بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة، وعدم التهاون في تنفيذها، وأضاف أن الجهات المعنية (هيئة الصحة العامة – وقاية)، تقوم بشكل مستمر بتقييم جميع التدابير والإجراءات المتخذة وفقًا لتطورات الوضع الوبائي.