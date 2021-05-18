جامعة الباحة تستقبل طلبات التسجيل للفصل الصيفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل طلبات الراغبين في تسجيل مواد الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441 / 1442هـ عبر الموقع الالكتروني للجامعة.

ودعت عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات كليات الجامعة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي هذا العام إلى تسجيل موادهم عن طريق الخدمات الالكترونية، حيث اعتمدت الجامعة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريا، وحددت أمس موعدا للتسجيل، فيما سيتاح التسجيل للطلبة غير الخريجين غدا وفق المقررات الدراسية والمقاعد الشاغرة المتاحة، وستكون الأولوية للدفعة 38 وما قبل.

واشترطت الجامعة على الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصنين ضد فيروس كورونا بما لا يقل عن جرعة واحدة، ويكون إثبات التحصين بواسطة تطبيق توكلنا.