شكرا لقرائتكم خبر 28,472 دعوى قضائية بالمحاكم خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت الدعاوى الواردة بكافة المحاكم 28472 دعوى، خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي 1442هـ، طبقا للنتائج والمؤشرات القضائية التي أوردها التقرير الإحصائي بمنصة معين الرقمية بديوان المظالم لتلك الفترة، وذلك استمرارا للجهود التي يبذلها مرفق القضاء الإداري بهدف الاستفادة من خدماته الرقمية عن بعد، وتيسيرا على المستفيدين في إتمام جميع مراحل الدعوى بشكل رقمي متكامل.

وتقيس هذه المؤشرات والإحصائيات أداء الأعمال والتطور التقني والرقمي للعمل القضائي، والذي تم من خلال الجهود المتكاملة بين الإدارات المعنية والمحاكم، وفق استحداث الأنظمة والخدمات الرقمية التي تهدف لتقديم الخدمات لكافة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

يذكر أن ديوان المظالم سعى خلال الفترة الماضية إلى تطوير وتحسين مخرجات العمل القضائي رقميا، وفق ما يستجد من تحديثات وخدمات تسهم في ارتقاء العمل القضائي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، الذي حرص على تطبيق أعلى المعايير التقنية، إضافة إلى توفير وسائل الدعم الفني للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للديوان.

من النتائج والمؤشرات:

30,617 الدعاوى المنجزة

52,748 عدد الجلسات