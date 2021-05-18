28,472 دعوى قضائية بالمحاكم خلال 3 أشهر

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وتقيس هذه المؤشرات والإحصائيات أداء الأعمال والتطور التقني والرقمي للعمل القضائي، والذي تم من خلال الجهود المتكاملة بين الإدارات المعنية والمحاكم، وفق استحداث الأنظمة والخدمات الرقمية التي تهدف لتقديم الخدمات لكافة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.
يذكر أن ديوان المظالم سعى خلال الفترة الماضية إلى تطوير وتحسين مخرجات العمل القضائي رقميا، وفق ما يستجد من تحديثات وخدمات تسهم في ارتقاء العمل القضائي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، الذي حرص على تطبيق أعلى المعايير التقنية، إضافة إلى توفير وسائل الدعم الفني للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للديوان.
من النتائج والمؤشرات:
30,617 الدعاوى المنجزة
52,748 عدد الجلسات
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