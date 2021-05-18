منصة تتيح التجول في المتحف الوطني بمحاكاة رقمية دقيقة

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كما تقـدم الجولـة الافتراضية مسـاحة لتأمل القطع ل قراءة نـص يصف الأثريـة والتفاعـل معهـا من خـلاالقطعة.
وتعد منصة «الجولة الافتراضية للمتحف الوطني» أول منصة عربية تتيح للمستخدم محتوى تفاعليا يساعد على سهولة إجراء التحويل الهجائي للكتابات العربية القديمة مع اللغة العربية، والذي يسـاعد بـدوره في زيادة الإثراء المعرفي للكتابات العربية القديمة في الجزيرة العربية.وتهدف المنصة إلى تشجيع الزوار على خوض تجربة زيارة افتراضية متكاملة للمتحف الوطني، وإعادتهم إلى أجوائـه من جديد، خاصة في ظل توقف نشـاط المتحف منذ بدء جائحة كورونـا قبل نحو عام ونصف العام، كما هدف المنصـة إلى تقديم التـراث الوطني للجمهور من جميع أنحـاء العالم باللغتين العربيـة والإنجليزية، وذلك عبر المعلومات الثرية التي تعرض بطريقة سلسة ومزودة بجميـع المعلومـات والصور ومقاطع الصـوت والفيديو الداعمة لمحتوى المتحف.
وتأتي (الجولة الافتراضيـة للمتحف الوطني) بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المتاحف وإدارة المتحف الوطنـي، ووزارة الاتصـالات وتقنية المعلومات ممثلة بوحدة التحول الرقمي، وذلك سـعيا لحفظ التراث الوطني ونشـره بقوالب رقمية محليـا ودوليا، إلى جانب إتاحـة الوصـول للمتحف من أي مكان فـي العالم طوال اليوم، والاطلاع على مجموعة القطـع والمقتنيات الأثرية والصـور والوثائـق الثمينة التي يمتلكهـا المتحف والتي تمثل جانبا مهما مـن التراث الوطني.
عن الجولة الافتراضية:
- صممت بتقنيات حديثة معززة للواقع الافتراضي.
- تطبيق الكتروني متاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
- تتضمن محاكاة دقيقة لجولة في الممرات والأقسام والمقتنيات.
- مدعومة بمحتوى صوتي يتضمن وصفا للمقتنيات أو عرضا لمحتوى مرئي يتعلق بها.
- تقدم مساحة لتأمل القطع الأثرية والتفاعل معها من خلال قراءة نص يصف القطعة.
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