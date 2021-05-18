شكرا لقرائتكم خبر تسليم وثائق خريجي جامعة نجران بالبريد الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس تسليم وثائق خريجي وخريجات العام الجامعي 1442 هـ، وإرسالها عبر البريد الممتاز، وذلك لمن حدثوا بياناتهم، وأضافوا العنوان الوطني عبر البوابة الالكترونية. وأوضحت العمادة أن الخدمة تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجانا من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواء داخل المنطقة أو خارجها وذلك حتى الأربعاء الموافق 1442/10/21.



كانت هذه تفاصيل خبر تسليم وثائق خريجي جامعة نجران بالبريد الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.