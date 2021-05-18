شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 12 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن في كافة مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من "12,000,000" جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1047 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى تسجيل 847 حالة تعافي جديدة فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة.