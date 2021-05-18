شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعلن عن باقات الحجر الفندقي للقادمين إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية عن تكلفة الحجر المؤسسي الفندقي للقادمين إلى المملكة الذي سيتم تطبيقه على الفئات التي تنطبق عليها الشروط، للحجوزات التي تتم من 8 مايو 2021 إلى 30 يونيو 2021.

وأوضحت:"يجب على القادمين إلى المملكة وتنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي أن يسددوا قيمة الحجر إلى شركات الطيران الناقلة إلى المملكة، وتنقسم أنواع وكلفة باقات الحجر المؤسسي الفندقي إلى ثلاثة فئات.

وأشارت:"الباقة الأولى: باقة 3 نجوم وتشمل ٦ ليالٍ في فنادق 3 نجوم ووجبات الطعام، هي الإفطار والغداء والعشاء” في الغرف، ومواصلات المطار إلى الفندق وفحص كورونا، ومتوسط أسعارها 3 آلاف ريال للشخص الواحد في غرفة فردية".

وتابعت:"الباقة الثانية: باقة 4 نجوم، وتشمل نفس المميزات السابقة، ولكن في فنادق 4 نجوم ويكون متوسط أسعارها 5 آلاف ريال للشخص الواحد، في غرفة فردية"، مبينة:"الباقة الثالثة: باقة 5 نجوم وتشمل نفس المميزات السابقة، ولكن الإقامة في فنادق 5 نجوم ومتوسط أسعارها 7 آلاف ريال".