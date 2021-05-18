شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " : مدة معالجة طلب تمديد الزيارة العائلية يتم خلال 7 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات المدة التي يستغرقها معالجة الطلب الخاص بتمديد الزيارة العائلية.

ووجه "متابع" تساؤلاً لـ "الجوزات" عبر حسابها على "تويتر" مفاده: "تم عمل تمديد زيارة عائلية عبر الجوازات أبشر ولم يتم تحديث تاريخ انتهاء الزيارة في الموقع أو إكمال التمديد".

وردت "الجوازات" على التساؤل قائلة: "تتم عملية معالجة الطلب من قبل الفريق المختص خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب".