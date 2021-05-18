شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني ينبه بقرب موجة حر على المملكة ودرجات حرارة تقترب من الـ 50 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من المملكة والخليج العربي موجة حر متوسطة القوة في نهاية هذا الأسبوع.

ورجح أن تقترب درجة الحرارة إلى الـ "50" درجة مئوية على الشرقية، وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام.

ونوه بأن هذه الأيام تشهد أيضا خروج حشرات الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة.