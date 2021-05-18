شكرا لمتابعة خبر عن إعلان مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة بمدينة مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة بمدينة مكة المكرمة، مضيفة أن عدد الأحياء وصل إلى 101 حي بدل 63، موزعة على نطاق أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني.

وأوضحت أن مسميات الأحياء الجديدة هي (أجياد 2- الغزة 6 - المعابدة 9- المسفلة 7-العزيزية 10- جنوب مكة 15- الشوقية 11-العتيبية 8 - الشرائع 21 -العمرة 12)، وذلك بعد اعتمادها من وزير الشئون البلدية والقروية، ولجنة التسمية والترقيم، وموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأضافت أنه يمكن لسكان العاصمة المقدسة التعرف على نطاق الحي والبلدية التابعة عبر رابط خرائط قوقل على الرابط التالي : أضغط هنا

ونوهت بأن مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لها قام بتحديث خارطة أساس أمانة العاصمة المقدسة، ونشرها عبر الخدمات الخرائطية والتطبيقات الإلكترونية والجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.